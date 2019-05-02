﻿中環IFC外望——傳華為今年搶推5G電視

據知情人士透露，華為新款5G電視將配備5G模組和高階8K解像度熒幕，表現華為有能力應用新世代網絡下載龐大資料技術，觀眾可以在各個方向觀看360度影音以及虛擬實境（VR）節目。不過報道指出，相關服務能否及時到位仍是疑問。
現時華為是全球最大電訊設備製造商，更於今年首季超越蘋果，成為全球僅次於三星的第二大智能手機供應商。此外，華為亦展現在5G領域保持領先的決心，除了5G基地台外，華為亦推出5G折疊新款智能手機，以及多款家用5G路由器。
華為在電視領域其實不算是新面孔，旗下海思半導體（Hisilicon）是全球僅次於聯發科的第二大電視晶片組供應商，海信、創維數碼、長虹電器，甚至聲寶（Sharp）都是海思客戶。
中銀提客戶防虛假宣傳
中銀香港（2388）提醒客戶及公眾慎防鉅富金融集團（英文宣傳名稱為GCG ASIA）的虛假宣傳。
鉅富金融集團在其網站上，聲稱中銀香港為該公司客戶投資資金提供保證，並展示一張中銀香港的支票影像，企圖誤導公眾，該公司與中銀香港有合作關係。
中銀香港特此聲明，該行與鉅富金融集團沒有任何業務合作，並已將有關情況知會金管局及香港警方。中銀表示，客戶如懷疑受騙，請即致電中銀香港客戶熱線3988 2388查詢及與香港警方聯絡。
高瞻