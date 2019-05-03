﻿鮑威爾:低通脹不可恃 言論利淡美股 儲局不減息 杜指跌122點

美國聯儲局議息後一如預期按兵不動，但會後聲明減息傾向不大，市場相信利率將會較預期更長時間維持不變，利淡美股投資氣氛，三大指數周四早段受壓，其中杜指曾挫逾200點，納指挫穿8000點關，標指亦下滑。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26307點，跌122點；納斯達克指數報8036點，跌12點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見68.33港元，較香港收市價升0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見385.39港元，較香港收市價跌6.01港元。



美首季生產力勁升



聯儲局於本港時間周四宣佈維持利率不變，符合市場預期，惟會後聲明表示，局方在利率決策問題上將保持耐心。主席鮑威爾稱，近期低通脹壓力可能是「暫時性」(transitory)，市場相信利率將會較預期更長時間維持不變，利淡美股投資氣氛。



目前市場關注焦點集中於周五的美國就業報告以及中美貿易談判進展。



聯儲局拒響應特朗普呼籲減息，經濟數據反映有其理據，因美國首季非農業生產力以年率計勁升33.6%，創2014年以來最快增速，亦遠高過預期的增長2.2%。



另美國勞工部公佈，當地上周首次申領失業救濟人數維持在23萬人的兩個月高位，市場預期為降至21.5萬人。



港股「五窮月」開門紅



電動車生產商Tesla計劃透過發債及配股籌集20億美元，股價早段上升約5.5%至247美元，及後回落至240美元。另外，美國晶片生產商高通透露，該公司可從上月與蘋果公司的專利和解協議，獲得介乎45億至47億美元。



港股方面，踏入「五窮月」，大市開局並「不窮」，由於市傳中美有望下周五達成貿易協議，加上內地金融市場進一步開放，推動港股「五窮月」首個交易日造好。恒指昨日升245點，收報29944點，再次向三萬點關進發。內地繼續休市，暫無北水，大市全日成交縮至714.5億元。



中銀保監擬推金融開放12條，外資保險股友邦（1299）大升4.1%撐起大市，並且創52周新高，收報83.25元。雖然未來市場競爭將加劇，但內險股靠穩，平保（02318）升1%，收報95.45元；國壽（02628）升0.4%，報22.3元（2318）升1%，收報95.45元；國壽（2628）升0.4%，報22.3元。