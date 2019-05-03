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﻿金管局承諾不會取消HIBOR

2019-05-03 列印
         對於美聯儲的議息結果，金管局表示，美國的貨幣政策存在變數，美聯儲稱會就利率政策保持耐性，未來的調整將視乎經濟數據的走勢。港元拆息會繼續受美息以及市場對港元資金的供求變化等因素影響。

  另金管局副總裁李達志在《匯思》發文表示，據該局統計，截至去年底，以香港銀行同業拆息（HIBOR）計價的銀行資產約值3.4萬億元。雖然香港跟隨國際引入港元隔夜平均指數（HONIA）作為HIBOR的備用參考利率，但籲市民放心，因香港不會取消HIBOR，而會讓兩者並存。

　　李達志表示，HIBOR常用於按揭貸款及銀團貸款；同時，很多金融機構和機構投資者交易的衍生工具合約，亦以HIBOR為基準，且規模也相當可觀。
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