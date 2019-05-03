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永明兩款自願醫保 年限額50萬及80萬

2019-05-03 列印
　　永明金融昨推出名為「永明港稱心醫療保」兩款自願醫保靈活計畫，每年保障限額分別為50萬及80萬元。該公司人壽及康健產品方案副總裁李玉麒表示，自上月推出自願醫保標準計畫後，已有很多客戶表示有興趣轉保，又料更多客戶會選擇自願醫保的靈活計畫多於標準計畫。「永明港稱心醫療保」分為計畫1及計畫2，每年保障限額高於標準計畫的42萬元，同時計畫2設有額外保障，凡超出計畫保障的醫療費用，可獲八成保障，每年上限30萬元。以一個30歲男士為例，假設以年繳方式付費，計畫1的保費為2181元，計畫2的保費為3021元。

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