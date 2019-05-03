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合和今正式除牌　結束半世紀上市

2019-05-03 列印
　　本港老牌發展商合和實業（054）正式結束近47年上市地位，今天除牌。由胡應湘創辦的昔日華資地產五虎將之一，錯過了八、九十年代樓市起飛機會，亦曾在東南亞受重創，目前在港持有灣仔、九龍灣和荃灣多項知名物業，其中擾攘多年的合和中心二期仍在興建，料2021年完工。

  合和表示，已完成所有私有化程序，包括於4月30日獲高等法院認許計畫，並確認減少涉及的股本，而相關會議記錄及申報表亦獲公司註冊處處長登記，因此私有化已於昨天生效，並在今天撤回上市地位。一眾股東最遲於本月14日可取得註銷價格的支票。

         合和於去年12月5日提出以每股38.8元私有化，較去年9月底每股資產淨產折讓約35.6%。

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