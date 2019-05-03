特步2.6億美元擴版圖 K-Swiss等五品牌收囊中

特步國際（1368）公佈，收購多個國際運動用品品牌，該公司以2.6億美元（相當於約人民幣17.5億元） ，收購E-Land Footwear USA Holdings Inc.股本中所有已發行股份，當中包括購入「K-Swiss」、「Palladium」及「Supra」等品牌。



近年有多間中資公司收購或投資國際體育品牌，特步今次收購的公司為一間根據特拉華州法律組織成立的公司，主要從事三個國際知名品牌，包括「K-Swiss」、「Palladium」及「Supra」，以及兩個子品牌，即「PLDM」及「KR3W」的運動、高性能運動、全地形冒險活動及健身活動鞋履、服裝及配飾以及休閒服裝的設計、開發及營銷。



品牌組合高度互補



特步認為，今次交易為投資於針對高端市場的全球知名運動服飾及休閒品牌組合的絕佳機會。K-Swiss及Palladium各自擁有獨特的品牌定位及不同的目標客戶，與該公司目前的品牌組合高度互補，將使該公司轉型為滿足不同消費者需求的全球體育用品公司。



此外，特步國際表示，K-Swiss及Palladium在中國擁有重大機遇，並計劃投入大量時間及資源，以支持兩個品牌的增長，相信公司的龐大分銷網絡、領先的研發及供應鏈資源，是兩個品牌顯著提升其競爭地位及盈利能力，以及充份發揮其在中國快速發展的運動服裝市場潛力的關鍵推動因素。運動品牌「特步」現為中國專業體育時尚品牌之一，提供時尚及功能性體育產品。集團擁有由獨家總代理商經營的全國超過6200間獨立商鋪組成的分銷網絡， 覆蓋全中國31個省份、自治區及直轄市，在海外亦設有若干銷售點。



其實，中資運動品牌收購國際性品牌拓展國內及國際市場漸成趨勢，除了特步外，早前安踏（2020）亦斥資高達408億元收購生產Wilson網球拍及登山鞋Salomon的公司Amer Sports，而公佈收購後股價獲得支持，市場人士相信體育品牌藉收購國際同業壯大，是快速增長的途徑。



