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小米上季出貨量減一成

2019-05-03 列印
　　據國際數據資訊公司（IDC）最新數據指出，今年首季小米（1810）智能手機出貨量按年下跌10.2%，至2500萬部，雖然季內連推兩款主力首季，也未能「救市」，出貨量由去年逆市高速增長87%，轉為跑輸大市。小米股價昨日亦受累，低見11.58元，全日收跌3.33%，報11.62元，成交金額6.87億元。

  IDC數據顯示，今年首季全球智慧型手機出貨量3.11億部，按年減少6.6%；其中，小米手機出貨量按年跌10.2%，較市場整體跌幅為差。小米最新市佔率報8%，保持第4位，市佔率按年跌0.4個百分點，但按季就回升0.4個百分點。

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