  • 2019年5月3日 星期五
  • 19º
  • 90%
熱門： 雅蘭中心杜汶澤求肝續命中美行為藝術

日報新聞 > 財經

四月積金造好 打工仔袋2633元

2019-05-03 列印
　　港股上月累計上升648點，美股月內亦創新高，令影響一眾打工仔的強積金亦有進帳。

  據理柏統計，上月錄得平均回報1.36%，若以去年底強積金資產淨值8130.24億元（不計新供款），並以僱員和自僱人士登記人數284.1萬人計算，4月每人帳面賺3892元。以強積金總參與人數逾420萬人計，期內每人帳面約賺2633元。

        根據理柏最新數據，今年首4個月，累積回報達9.06%，而4月份強積金平均則錄得回報1.36%。理柏基金的數據顯示，上月本港各個強積金的表現，以股票基金的表現最好，股票資產4月造好，美國股票基金上月平均再升4.17%，為表現最佳基金類別。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd