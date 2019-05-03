﻿中環IFC外望——巴菲特：無悔錯過亞馬遜微軟

股神巴菲特（見圖）話，雖然旗下投資旗艦巴郡錯過投資亞馬遜同微軟，但佢唔認為係重大失誤。他坦言自己唔擔心錯過啲超出自己評估能力範圍外嘅項目，最可怕嘅事係錯過自己評估能力內嘅投資。



巴菲特接受外媒訪問時表示，即使自己更早認識蓋茲，但仍會錯過投資微軟。舊年5月嘅巴郡股東大會上，巴菲特承認，當年拒絕投資亞馬遜同Google係「錯誤決定」，呢個錯誤係因為佢固守長久以來嘅投資原則所致。他續稱，自己能力範圍內嘅公司，可能只佔總數嘅5%，最多10%。



關於亞馬遜，巴菲特話佢雖然冇投資，但對呢家企業同創始人貝索斯非常尊重。巴菲特話，佢大約20年前見過貝索斯，覺得佢好特別，但估唔到貝索斯能夠由賣書做到現時咁大盤生意，「他有遠見和不可思議的執行力！」



股神愛用現金畀錢



此外佢又透露，自己有「98%時間」都用現金付帳，銀包通常都只係放400美元（約3118港元）而已。



平醫：已就匿名沽空報公安



周二網上流傳一份匿名沽空報告狙擊平安好醫生（1833），指該公司通過數據造假誤導消費者。平醫繼周二跌5%後，昨日最多再挫3.6%，收報37.9元，跌1.3%。



平安好醫生表示，有二級市場投資者群現匿名惡意詆毀公司的不實文章，對公司品牌聲譽造成極大負面影響，公司已向公安機關報案，案件正立案偵查中。公司將追究肇事者法律責任，捍衛公司合法權益。



近日網上流傳一份不具名有關平安好醫生的報告，稱平安好醫生商業模式充滿疑點，同時通過數據造假誤導投資者，創造出高估值的假象，建議「強烈賣出」，目標價僅10.75元。以昨日收市價計，有達71.6%的下跌空間。



高瞻