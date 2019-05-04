滙控首季多賺三成 年中公佈回購決定

滙控（005）昨日公佈今年首季業績，列帳基準除稅前利潤62.13億美元（約487.4億港元），增長30.66%，優於市場預期的51億至58億美元（約400至455億港元），同時將於今年中公佈股份回購決定。受業績向好消息刺激，滙控昨日一度重越70元關，收報69.7元，升2.1%。



滙控指，首季列帳基準除稅前利潤上升，反映旗下零售銀行業務資產負債增長及息差擴闊，令收入增加，以及環球資金管理業務和信貸及貸款業務增長。首季經調整除稅前利潤63.5億美元（約498.1億港元），升9.48%，好過市場預期；每股盈利21美仙（約1.65港元），增加40%，第一次普通股股息0.1美元（約0.78447港元）。



收入增長較支出高6%



滙控行政總裁范寧表示，滙控今年開局良好，但由於經濟前景更趨不明朗，正積極管理開支和投資。期內滙控經調整收入144.06億美元（約1130.1億港元），增9.17%；經調整營業支出80.63億美元（約632.5億港元），增3.19%，收入增長率與支出增長率差距達6%。滙控財務董事邵偉信表示，減慢成本增長是今年核心目標。



經調整貸款減值及其他信貸風險準備5.85億美元（約45.9億港元），飆升2.44倍，其中工商金融業務增幅顯著，反映今年首季的撥備，去年第一季則錄得撥回淨額。滙控普通股權一級比率自去年底以來上升30個基點，達到14.3%。



大行普遍指滙控季績勝預期，但大多沒有即時調高評級及目標價，美林美銀、瑞銀及瑞信均維持「中性」，只有高盛重申「買入」，並將目標價由77元輕微上調至78元。



恒生派息1.4元抽升4%



另外，同系恒生銀行（011）昨日公佈今年第一次中期股息，每股派1.4元，由於較去年同期增0.1元，消息公佈後股價抽上，收報212.6元，升4%。



恒生在中午公佈派息前，摩根士丹利發表報告，指恒生銀行盈利前景改善，維持「增持」評級，目標價由220元提升11.4%，至245元。大摩認為恒生估值吸引，未來將受惠本港經濟穩定、HIBOR回穩以及港股勢頭強勁，盈利增長前景正改善。



