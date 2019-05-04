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東亞數碼化力吸年輕客

2019-05-04 列印
　　東亞銀行（023）舉行100周年股東大會。副行政總裁李民橋表示，未來會致力拓展客戶群，尤其是年輕富裕一族，增加非利息收入。

  他透露會繼續投資數碼化，例如提升數碼服務，以增加市場競爭力。

冀提升非利息收入

　　李民橋指，今年東亞開局表現很好，去年完成三年成本節省計劃後，有助提升效率，香港分行持續數碼化，資產質素亦改善，會繼續拓展年輕富裕客群，增加財富管理和貿易融資非利息收入。

　　他稱，未來會加大力度推動流動數碼服務，去年手機銀行客戶數量增長30%，今年目標為增逾30%，雖然東亞未能成為首批取得虛擬銀行牌照的銀行，但無論有無虛擬銀行牌照都不會影響科技投資。

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