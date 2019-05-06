巴菲特稱買亞馬遜符價值投資理念

股神巴菲特投資旗艦巴郡一年一度的股東大會，成為投資界窺探股神投資心得的良機。一直堅持「價值投資」的巴郡，上季度買入股價近年急升、預期今年市盈率仍達到72倍的科網龍頭股亞馬遜，惹來外間對其堅持價值投資的質疑。股神否認違背價值投資的宗旨，解釋價值投資中的價值並非絕對的低市盈率，而是綜合考慮買入股票的各項指標。另外，股神表示未來在中國投資仍會加大。



股神在股東會上，確認上季旗下基金經理買入亞馬遜股份，他解釋投資仍符合價值投資理念，因為價值投資不僅看絕對低的市盈率，亦要看業務、未來的發展潛力、市場份額、有形資產、現有的營收及現金，以及市場競爭等。股神又表示，很滿意蘋果公司是巴郡最大科技股持倉，支持蘋果股份回購計劃，可以增加巴郡的持股價值。巴郡副主席芒格補充，他與巴菲特都不是最有靈活性的人，後悔沒有抓住高速發展的互聯網趨勢，因此他不介意投資亞馬遜。他又坦言對於沒有購入Google母公司Alphabet的股份感到慚愧。



