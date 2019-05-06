港股重上三萬關 後市動力料不足

內地黃金周長假期結束，股市復市北水再現，加上美股上周五強勢，杜指大升197點，納指亦升127點，而且上周五公佈業績勝預期的滙控（005）在推動港股重上3萬點之餘，料仍有動力，市場人士認為本周港股表現會偏好，但上升動力仍不十分足夠。



上周五港股全日先跌後回穩，早市在29700點附近找到支持，午後滙豐控股公佈首季業績公佈勝預期，推動港股重上3萬點收市，最終收市報30081點，升137點，但由於上星期內地五一假期，A股繼續休市北水暫停，港股成交進一步萎縮，跌至只得667億元。不過，本周內地復市北水重現，對投資氣氛料有幫助，港股交投應回升。



中美貿談進展左右股市



利好本周港股因素還有美股的動力，上周五杜指升197點，收報26504點；標指升28點，收報2945點；納指升127點，收報8164點。其中，納指再創收市新高，標指則與收市紀錄高位相差不足1點，反映美股投資氣氛熱烈。



耀才證券研究部總監植耀輝則表示，美股上星期表現做好，港股未來一星期會否進一步做好，要視乎A股假期後重開的表現，以及下周中美貿易談判的發展。在股份方面，植耀輝表示未來普遍睇好友邦保險（1299）和中國平安保險（2318）。



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪指出， 港股未來一星期整個市況氣氛反覆，由於近期港股缺乏方向感，上升動力不足。他預料，恒指未來一星期內會維持29600至30000點之間的水平上落。黃偉豪表示，仍要等待「五一」長假期後，A股復市後的走勢對港股氣氛的影響，未來一星期要留意內地經濟數據的公佈，例如GDI、PPI等數據。另外，他指出市場憧憬中美貿易下周於華盛頓的新一輪談判後，兩國有望可達成貿易協議。



