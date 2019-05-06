MegaExpo推動業務轉型 娛樂展覽收入七三比

許楓接受本報訪問時表示，隨著粵港澳大灣區居民交往日益頻繁，內地高收入人群不斷擴大，以及內地推出針對文化及娛樂行業的有利政策，均為集團提升文娛消費層次，擴大業務規模帶來新商機。
香港有大大小小的酒吧、卡拉OK或夜總會，其中，持牌酒吧就有1280家。許楓認為，本港這些場所的消費習慣單一、固定，以小酒吧業態為主，消費群體、消費模式老化，對年輕人來說吸引力不大，需要追上時代潮流，為酒吧消費消閒注入新元素，讓市場更加多元化。
拉攏「蘭桂坊之父」盛智文合作
許楓認為，時尚的夜店，需要有較大的空間規模，有燈光、音樂、舞台等系統設備。例如，可以參與國際電子音樂節活動，引入百大DJ駐場表演，這樣會吸引更多時尚消費群體，擴大收入來源。
去年，Mega Expo 收購了內地諾笛聯盟平台。完成收購後，集團已向內地逾100家會所、酒廊、酒吧、餐廳及酒館提供「一站式」綜合服務，包括提供娛樂諮詢、活動策劃、燈光及舞台設備、酒水供應等系列服務。許楓希望將內地文娛消費新模式，在香港複製；同時，更希望結合香港元素，擴大在內地市場佔有率。
此前，成都、無錫透過招商引資，拉攏「蘭桂坊之父」盛智文合作，以蘭桂坊為品牌，催谷商業街的人氣和知名度。Mega Expo也打算和盛智文合作，主要專注文化音樂、文娛消費項目等合作。