﻿放下政治爭拗 齊為香港建未來

房屋供應不足、樓價和租金過貴等問題一直困擾香港，這些問題都源於香港土地供應短缺。但基於政治考慮，往往政府所提出而又可行的土地開發議案，都會被議會間無止境的爭拗不斷拖延。



解決土地問題，正正就是政府於民生和管治的重大任務。根據土地供應專責小組的報告，保守估計現時香港至二○四六年最少欠缺千二公頃土地；多管齊下開發土地可謂急不容緩。



面對飛升的樓價、劏房愈來愈多、公屋輪候時間愈來愈長，難道爭拗比市民生活更為重要？我呼籲各界人士、專業組織、社團及政黨，應該放下成見積極應對土地問題，不論是修訂現有方案或提出新辦法，都應該盡快積極研究，甚至可考慮重推租務管制，以回應市民房屋訴求。提出反對聲音容易，切實拿出可行方案極難；只為政治批判而行，令有希望、可行的方案落空實屬不智。例如二○一四年政府曾計劃研究於香港及大嶼山之間的中部水域發展人工島，惟其研究撥款申請當年於工務小組委員會遭拉布，經5次審議仍未表決，最後政府惟有撤回申請。



目前反對派都只管以偏概全、原則性地擺姿態，一面倒否決方案；其實在眾多開發土地建議中雖無最好，但亦不妨客觀地選擇較可行的積極嘗試，以集其大成解決土地問題。我們要容許政府在嘗試的基礎上，不斷優化方案以達至大眾接受；今時今日土地問題亦非純政府的責任，而是所有參政人士共同承擔的責任．以反對為旗幟不斷打亂政府計劃並不等如政績；我呼籲市民以電話、電郵、短訊等，向政黨及區議員等表達意見。