特朗普又反面 貿戰烽煙再起 港股大瀉 杜指收市跌66點

中美貿易戰烽煙再起，美國擬將中國2000億美元貨品關稅升至25%，市場憂慮貿易談判破裂或對環球市場造成衝擊，投資者避險情緒升溫，環球股市重挫，港股昨天首當其衝曾急挫近900點，美股昨晚亦大幅低開，杜指更一度插近500點。



美國總統特朗普突然翻臉揚言周五起增加中國商品關稅，消息不但震散中港股市，對歐美股市同樣有殺傷力。在昨日亞洲市時段，美股杜指期貨大幅下挫逾五百點，及至美股開市弱勢未改。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26438點，跌66點；納斯達克指數報8123點，跌40點。滙控（005）美國預託證券價格曾見68.77港元，較香港收市價升0.4港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見378.27港元，較香港收市價升2.67港元。



衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數（VIX）狂升，一度升超過45%，高見18.8，創今年1月底以來最高水平。



至於歐洲股市，德國DAX指數尾段跌203點報12209點，法國CAC指數亦跌89點報5458點。不過，英國富時指數則上升29點報7380點。



港股在急挫近900點後，市場對中方續派出談判團赴美反應正面，認為雙方未致於「翻枱」，仍有談判餘地，但恒指期貨夜市回升，截至昨晚11時報29145點，升175點，低水65點。恒指ADR今晨報29448點，升238點。



恒指ADR升238點



一直宣稱談判進展良好的特朗普，於香港時間昨日凌晨突然在Twitter帖文，揚言在本周五起將目前針對2000億美元中國進口商品加徵的10%關稅，提升至25%，並威脅對餘下3250億美元尚未徵收懲罰性關稅的貨品開刀，短期內加徵25%關稅。他又批評與中國的貿易談判進展太緩慢。



中國外交部發言人耿爽指出，關於中美貿易談判，過往亦出現過多次美方威脅對中國貨加徵關稅的情況，中方已明確態度及立場，希望中美能相向而行，美國應與中國合作達成互利的協議。



油價個別發展，紐約期油每桶報61.69美元，跌0.25美元；布蘭特期油則升0.08美元，每桶報70.93美元。



德國經濟部長阿爾特邁爾希望中美的貿易爭端能夠避免升級，中美糾紛對任何人都不會帶來正面的結果，各國需要有一個有秩序、開放的市場及公平的競爭環境，希望中美能夠解決貿易爭端。



股神巴菲特在接受訪問時談及中美貿易戰升級，若美國跟中國陷入貿易戰，對全球來說是十分壞的事，但昨日股市反應仍算理性。



至於中美最終談判結果如何，他則拒絕猜測。股神又表示，相比投資債券，買股票看起來依然是聰明的投資，「我寧可持有股票多於債券，相信回報會高於30年期美國國債的3%回報。很多時候，股票看起來真的是完全聰明的投資。