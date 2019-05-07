  • 2019年5月7日 星期二
  • 21º
  • 85%
熱門： 港股貓屍丁蟹貿易戰蓮塘

日報新聞 > 財經

人幣跌近6.8 傳國家隊入市

2019-05-07 列印
        人民幣匯率昨日開市後應聲急挫，離岸人民幣一度暴跌1.3%，至6.8218元，為逾三年最大盤中跌幅；在岸價亦創逾兩個半月新低，一度逼近6.8關口，此後跌幅收窄。彭博引述外匯交易員報道，有國有大銀行沽出美元。

　　人民幣在岸價0日盤收跌300點子，報6.7666，較上日收報6.7366，大跌300點子或0.45%。離岸價曾跌穿6.82，低見6.8218，截至香港時間昨晚七時，離岸價報6.7814，在岸價報6.7651。

　　光大新鴻基外匯策略師任曉平指出，美國總統特朗普突然宣佈加徵關稅的舉動，破壞了之前中美貿易談判的良好氣氛。他說，若此輪25%的額外關稅確定執行，美國的通脹將大幅上升，聯儲局有機會年尾加息，令美元轉強，不利人民幣。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd