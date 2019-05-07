外匯基金勁賺1209億 大增2.45倍創單季新高

今年首季投資市道回暖，帶動外匯基金錄得可觀回報，並創下單季新高，首三個月埋單賺1209億元，按年增2.45倍，亦扭轉去年第四季經調整後蝕336億元局面。金管局總裁陳德霖表示，今次股、債、匯三個市場均有錢落袋不尋常，並提醒若中美貿易談判現變數，隨時再有大調整，香港無可避免會受影響。



外匯基金首季投資組合主要由股票回報強勁推動，其中香港股票賺208億元，按年大賺11.24倍，其他股票則扭虧賺499億元。債券投資收益亦明顯，有367億元，按年增長5.7倍。而外匯估值雖按季錄得增長，惟按年跌48.7%。至於今年首季支付予財政儲備款項為77億元，支付予政府基金及法定組織的款項為22億元。



港股組合大賺11倍



今年首季股、債、匯三個板塊均錄得可觀回報，陳德霖指情況不尋常，因為當局的各個投資組合原意用作互補性質，確保較少波動，認為季度數據變化較大，應關注其中長線的回報。他指出，去年全球經濟放緩程度不太嚴重，美聯儲局亦轉變立場暫停縮表，令全球貨幣緊縮壓力紓緩，短期為金融市場提供支持。



對於美國總統特朗普突揚言本周五起向中國貨加徵關稅，消息震盪中港美股市，陳德霖表示，市場目前解讀是美國的慣常談判手法，旨在爭取更佳談判條件，「埋門一腳想攞個好條款。」



陳德霖認為以總統身分在Twitter發文手法較少見，但不預測是否有效，僅指出現時投資者已普遍假設中美貿易很快達成協議，但當發現有機會談不成、甚至破裂，對金融市場將有很大影響，或隨時有明顯調整，並影響全球資產價格、資金流和投資意欲。他又指出，即使兩國談妥協議，但在科技、5G等方面仍充滿矛盾。