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難料關稅影響 理文進軍東南亞

2019-05-07 列印
  中美貿易談判再添變數，美國將在周五起對中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。理文造紙（2314）首席執行官李文斌出席股東會後表示，美國早前針對中國產品實施一連串加徵關稅措施，中國市場對包裝紙張需求已萎縮約一成，難以預計美國今次打算將關稅再度提升至25%的影響有多大，但未來會加快發展東南亞紙張市場。

  李文斌表示，中美貿易戰爆發後，不少商戶為降低關稅影響，已轉向國外其他地區的紙商下定單，例如東南亞地區，令到公司在越南地區的紙張銷售相對有不錯表現。他續指，未來會加快發展東南亞紙張市場，籌備於該區域增設生產線和機組，迎合當地需求，有關細節到投產落實後會進一步公布。
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