  • 2019年5月7日 星期二
  • 21º
  • 85%
熱門： 港股貓屍丁蟹貿易戰蓮塘

日報新聞 > 財經

特步收購品牌 主打「強中國」策略

2019-05-07 列印
  特步國際（1368）上周宣布，擬以現金作價2.6億美元（折合約20億港元）收購目標公司E-Land Footwear USA HoldingsInc.全部股權，目標公司旗下擁有K-Swiss、Palladium及Supra三大國際運動品牌。

  特步主席兼行政總裁丁水波昨日表示，短期內將聚焦在收購品牌的定位和研發上，暫不急於產生盈利，亦未明確談及日後的開店及推廣計畫。

  丁水波又稱，收購品牌未來將主打「強中國」策略，會於中國境內建立強大的運營銷售團隊，此後亦有意進軍美國市場，於當地開展批發生意，預計收購項目可於2020年底至2021年初對公司效益帶來貢獻。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd