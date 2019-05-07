中電冀海外業務增長 維持派息穩定上升

中電控股（002）與政府簽署的新利潤管制協議已經生效，中電主席米高嘉道理昨日表示，新協議的准許回報率下調，勢必對集團今年的盈利造成影響，集團冀提升海外業務的增長水平，以為股東維持穩定的派息水平。另外，中美貿易戰再此升溫，米高嘉道理稱，中電受到的影響甚微，且集團看重長線發展，相信內地有能力解決問題，仍願意在當地投資。



中電控股與政府簽署為期15年的新管制計劃協議已於2018年10月生效，中電主席米高嘉道理昨日於股東會後表示，新協議的准許回報率由9.99%下降至8%，將影響集團2019年度香港業務的盈利，且本港業務佔到集團總體業務的三分之二。他表示，為維持派息率的穩定增長，集團將致力於海外業務的可持續增長。



對中國前景充滿信心



中美貿易衝突又升溫，美國總統特朗普昨日在Twitter發文，本周五起將對2000億美元中國進口商品的關稅稅率提高至25%，消息引起市場憂慮。對此，他表示特朗普的態度轉變得太快，甚至「每一個小時就變一次」，市場因此對中美貿易戰存在諸多短期看法。他稱，中電看重長遠發展，集團仍對中國前景充滿信心，相信中國政府能解決貿易衝突問題，因此很願意繼續在中國投資。



中電首席執行官藍凌志則表示，中美貿易關係緊張，或影響燃料進口價格，進而對公司盈利產生負面作用。不過，集團目前在內地的業務主要為核電及再生能源發電，已不需要再投入大額資金，亦毋須依賴大量進口燃料，此外公司在採購燃料時堅持多元化策略，從美國進口的產品比重很小，相信集團受到中美貿易戰的影響甚微。他又預料，截至2020年，香港的燃料組合將有一半是來自天然氣，認為項目投資有助本港在天然氣供應更加多元化，以及控制好氣價成本。



談及本港電價調整事宜，中電總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，電價受燃油加價、天然氣發電成本、能源組合及諸多外圍因素影響，另外集團每年末才會就加價事項與政府商談，因此現在評論電價趨勢為時尚早。