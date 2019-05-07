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中港照相盈警 預告全年淨蝕

2019-05-07 列印
        中港照相（1123）發盈警，預計截至2019年3月31日止年度將錄得淨虧損，該預計淨虧損主要由於該年度物業投資的估值收益減少，人民幣貶值所引起的匯率損失，以及毛利下跌以及市場推廣開支增加。

  另外，澳優（1717）預計，截至3月底止第1季的股東應佔利潤按年增加40.5%至48.2%，達到1.46億至1.54億元人民幣（下同）。營銷收入則按年增加28.6%至30.3%，達到15.15億元至15.35億元。收入增加主要源於集團自家品牌配方牛奶粉及羊奶粉產品需求持續上升，銷售額較2018年第一季度增長約34.1%。另外，於本年三月下旬，澳優完成三個新配方註冊，令到產品組合更多元化。
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