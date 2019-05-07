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勝獅售五子公司 套現38億人幣

2019-05-07 列印
        勝獅貨櫃（716）宣佈，以38億元人民幣（相等於約5.65億美元）出售五家全資附屬公司予中遠海運，代價相等於目標公司合併資產淨值溢價約4.4%，並有意就此派發1億美元特別股息。

  勝獅貨櫃預期，擬將出售事項所得款項淨額約35.5億元（約5.28億美元），其中約3億美元用作償還銀行貸款，最多約1億美元用以派特別股息；餘款用於一般企業及營運資金需求。該公司指出，將於出售事項錄得虧損約1500萬美元。公告顯示，是次出售的公司從事業務主要包括乾集裝箱、特種集裝箱及冷凍集裝箱製造業務；集裝箱碼頭服務；集裝箱製造技術及研發服務等。
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