﻿中環IFC外望——希慎夥Alipay推新手機程式

希慎（014）於昨日舉行新零售革命啟動禮，預告將於本年第三季推出全新應用手機程式Lee Gardens。Lee Gardens是希慎、Openrice和Alipay三方合作項目，把原有兩個資訊性的會員平台Lee Gardens Plus同Club Avenue融合為一，結合電子支付，電子餐飲和線上積分獎賞計劃等新增服務，望提供更具綜合性的消費體驗。



希慎首席營運總監呂幹威於啟動禮指出，過去兩年公司投放大量資源打造利園商場智能社區，例如WIFI互通服務。於客戶營銷方面，他表示Lee Gradens新程式致力於線上線下零售服務的一體化，例如將傳統紙張式優惠券電子化。未來會計畫利用AI技術分析程式所收集的大數據，了解顧客的消費趨勢和喜好。



OpenRice常務董事黃鳳鳴表示Lee Gardens程式除繼承OpenRice程式正常功能如點餐訂座外，會加入手機獨立點餐功能，令到點餐過程更個人化。



啟動禮後，當問及公司最近零售表現，呂幹威表示總體有所上升，五一黃金周人流數字可觀，但未能透露具體銷售表現；而談及貿易戰影響有否影響到零售業務，他指出宏觀經濟波動是自然常態，公司會有彈性的策略應對。他續稱，集團平台現有會員人數達六位數字，目標每年實現雙位數升幅。集團於此次數碼化發展的投資，包括WiFi及物聯網系統等，合共約數千萬元。



上網電價計劃收2500申請 83%獲批



在新管制計劃協議下，中電控股（002）於去年推出「可再生能源上網電價」及「可再生能源證書」，會向合資格生產再生能源的生產者購買電力，中電首席執行官藍凌志昨日透露，截至目前已收到2500個相關申請，當中83%已獲審核批准。



他稱，大部份基本設施已在興建或已完成建設，惟有的申請地點位於新界較偏遠地區，因此需要較多時間進一步規劃，目前處理申請的平均時間為5個月，相對有所延誤。他透露，在目前收到的申請當中，有四分之三是來自村屋，其餘則來自工業及學校領域。



除本港業務外，中電亦注重內地及海外的業務發展，總監及副主席阮蘇少湄表示，集團多年來致力於建立低碳業務，其中位於廣東省境內的陽江核電站的第六台機組，亦即最後一台機組，預期將於2019年內竣工，屆時可鞏固集團在中國低碳領域的地位。此外，集團在澳洲及印度的業務亦有所進展，未來將在澳洲重點發展有助於穩定供電系統的項目，以支持更多供應不穩定的可再生能源融入系統。







高瞻