劉鶴訪美續磋商 貿談前景不明朗 美股受壓 杜指急挫473點

瑞銀估計倘貿易談判破裂，美企業盈利將下跌5%，加上估值下調，美股在最差情況下將回落約一成半。美國投行Evercore ISI則發表報告指出，一旦美國落實向中國貨品徵收25%關稅，美國零售商未來一年的盈利增長將會完全消失。
另外，美國國際集團(AIG)首季純利倒退三成至6.54億美元，但勝預期，AIG股價早段大升7.5%報50.64美元。
恒指ADR跌431點
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25965點，跌473點；納斯達克指數收報7963點，跌159點。滙控（005）美國預託證券價格曾見67.64港元，較香港收市價跌1.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見370.68港元，較香港收市價跌10.12港元。恒指ADR今晨報28931點，跌431點。
中國商務部證實，國務院副總理劉鶴周四起將訪美兩日，與美方就貿易問題展開第十一輪磋商。消息帶動內地A股回穩，恒指成功收復50天線（29316），收報29363，回升153點。不過，市場對中美貿易談判前景戒心仍大，大市全日成交969億元，成交繼續不足千億元。昨日滬綜指收報2926，升0.69%，2900關失而復得；深成指收報9089，升1.63%。兩市成交合計縮減至5381億元人民幣。
藍籌股方面，騰訊（700）帶動大市向上，升1.38%，收報380.8元，成交65.2億元，為交投最旺股份；友邦（1299）反彈1.68%，報81.8元；滙控（005）升0.88%，報68.7元。醫藥股普遍造好，基石藥業（2616）漲5.08%；金斯瑞（1548）漲2.93%；藥明生物（2269）揚2.77%。「三桶油」個別走，中海油（883）跑贏一眾藍籌股，升3.12%，報13.9元；中石油（857）及中石化（386）則跌0.42%及跌0.17%。
港交所披露權益資料顯示，李嘉誠基金會於4月30日，以平均價每股63.0829元，增持123萬股長實集團（1113），涉資約7759.2萬元。增持後，李嘉誠於長實的持股增至33.38%，李澤鉅則視作持有33.45%股權。
兌吧（1753）昨日首掛，開市報5.7元為全日低，高位見6.39元，收市報6.01元，較招股價6元，高1仙，每手400股，不計手續費帳面賺4元。