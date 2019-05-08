  • 2019年5月8日 星期三
  • 21º
  • 93%
熱門： 安心出軌馬國明巴士章魚復仇者

日報新聞 > 財經

中國外儲五連升斷纜

2019-05-08 列印
        中國外滙儲備連升5個月後意外回落，並低於市場預期。中國人民銀行公布，4月外儲為30949.5億美元，較上月30987.6億美元，按月跌38.1億元，低過預期31000億元。

　　在2018年受到中美貿易戰影響，中國外匯儲備總共減少了672.4億元。去年大部分時間，全球投資者擔憂中國在貿易戰下經濟出現倒退，引起資金外流和人民幣貶值，中央亦一直嚴格監管資產外流程度。今年開始情況相對溫和，中國外匯儲備過去四個月累計上升了222.4億元。官方指出，此次外匯儲備意外小幅回落可歸因於美元近期相對強勢，以及由中國持有的全球資產價格有所改變。中國黃金儲備則從3月的785.25億美元下跌約2億美元，至783.5億美元，但黃金儲備則從6062萬盎司上升至6110萬盎司。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd