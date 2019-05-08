三大措施推動綠色金融 金管夥銀行定共同框架

醞釀多時的本港綠色金融有眉目，金管局昨推出三大措施推動發展，包括為銀行業定立綠色基準、優先考慮環境社會及管治（ESG）投資項目，以及成立綠色金融中心培訓人才。金管局總裁陳德霖預料，首要工作是與銀行探討定立共同框架，料需時1年。



金管局公佈，為加快推動本港綠色金融中心地位，將實施三大措拖，其中積極推動綠色及可持續銀行。陳德霖稱，該措施會再分3個階段，首階段會參考國際標準，再與業界建立共同框架，評估其綠色基準，料需時1年。他指，完成基準後會向銀行發出指引，闡述金管局對銀行營運的要求，並確立目標，最後便會實施、審視及評估銀行的進度。



首階段需時一年



至於第二項措施，陳德霖稱，當局早已將ESG納入其信貸、債券等投資考慮因素，日後將進一步採納指導性原則，即衡量ESG與其他投資時，當兩者經風險調整後的長線收益相若時，金管局會優先考慮投資ESG項目。金管局副總裁余偉文補充，目前外匯基金在北歐及南非的ESG投資回報良好，亦發現再生能源等部份綠色項目，收益較其他項目更高。



金管局指，外匯基金繼2017年在新興市場進行再生能源投資10億美元後，目前計劃再增加10億美元可持續發展投資，同時亦在股票投資指引、私募股權投資、物業投資等，加強考慮ESG原則。而這類投資陸續增加後，金管局正研究設立披露框架，在顧及市場敏感性前提下，適度交代當局綠色金融及ESG投資情況，讓外界了解進展。



最後一項措施為建立綠色金融中心，將由金管局轄下的基建融資促進辦公室管理，會培訓專才，並與國際金融公司合作，向業界分享經驗及提供技術支援，以提升對綠色金融的認知。



加入罰則言之尚早



陳德霖表示，全球面對氣候變化風險，金融體系的管理方式對解決該議題舉足輕重，相信該三項措施有效紓緩問題。對於若銀行無法遵循會否加入罰則，他稱言之尚早，要先向業界諮詢及溝通。