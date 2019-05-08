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百威英博擬拆亞洲業務港上市

2019-05-08 列印
        全球最大啤酒生產商百威英博（Anheuser-Busch InBev）證實，正在考慮將其亞洲業務的部份權益分拆上市，並考慮在香港上市。外電報道指，百威英博於公佈首季業績時公佈了上述計劃，該公司希望透過份拆稱霸亞太區，同時相信有關業務內的品牌組合及於啤酒業的領導地位，將提供具吸引力的平台於區內進行併購。此前有報道指，百威英博已聘請數家投行負責其亞太業務部份出售事宜，擬集資最少50億美元（約390億港元），計劃於夏季上市，若落實上市計劃，該股有望成為今年本港集資額最大的新股。有報道指，銀行對百威英博的亞洲業務估值達700億美元（約5460億港元）。
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