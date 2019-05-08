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哈電通過私有 小股東急沽中伏

2019-05-08 列印
        哈爾濱電氣（1133）去年度遭母公司哈爾濱電氣集團提出私有化，昨日舉行股東特別大會表決，但在表決前股價突然急挫，由4.2元急挫至最低3.01元，主要是有小股東擔憂私有化不獲通過，股價會跌回去年底提出私有化前的2.5元水平，於是「要錢唔要貨」急沽。卻原來，私有化最終獲大比例通過，股價之後急速抽升至4.33元收市，貼近私有化作價4.56元。這批捉錯用神在低位沽股的小股東平白損失賺錢機會。

　　哈爾濱電氣私有化議案最終以99.55%贊成票通過，並通過批准撤銷上市地位。特別的地方是，哈爾濱電氣昨日股價早上11時起突然急瀉，最多跌28%低見3.01元，相信是有小股東憂慮動議遭否決，股價會急挫。
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