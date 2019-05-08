恒大上月賣樓增6.4% 銷售錄584億人幣

累計今年首4個月，恒大累計實現合約銷售金額約達1780.1億元，但較去年同期比較，則下降19.24%，累計合約銷售面積則約為1657.7萬平方米，按年亦跌約19%。以該公司2019年全年合約銷售目標6000億元計算，恆大目前完成了目標約29.67%。
中海外銷售年增近五成
此外，中國海外（688）4月份合約物業銷售約301.9億元，按年增近5成；期內已售面積約137.54萬平方米，按年增逾25%。今年首4個月累計銷售物業約1097億元，按年增27.62%。截至上月底，已認購物業銷售約389億元。
旭輝控股（884）同日公佈，上月實現合同銷售金額約157.2億元，按年升42.5%，涉及合同銷售面積約90.47萬平方米，升21.17%。期內合同銷售均價約每平方米17400元。累計今年1至4月，則錄得合同銷售金額501.3億元，升31.37%，合同銷售面積約284.17萬平方米，升11.27%。
另外，陽光100（2608）4月份實現未經審核合同銷售額約10.78億元，按年升12.8%，對應合同銷售面積約9萬平方米。截至今年4月30日末，則實現未經審核合同銷售額24.36億元，按年增長42.5%，對應合同銷售面積約21萬平方米。