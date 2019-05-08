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新濠博亞首季淨收入年減25%

2019-05-08 列印
        新濠國際（200）旗下，於美國納斯達克市場掛牌的新濠博亞，昨日公佈截至今年3月底止首季業績，由於中場賭桌業務造好，以及去年6月開幕的摩珀斯帶動非博彩收益增加，期內應佔淨收入為1.174億美元，按年下跌25.03%，每股美國預託股份0.26美元。新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，日本仍然是新濠的發展重心。當地旅遊業充滿機遇，惟目前市場滲透率依然偏低。

　　該公司管理層亦指出，今年四至五月「黃金周」假期間，為近五年內表現最好的一次。

  澳門月初公佈四月份博彩毛收入為235.88億元，按年同期下跌8.3%。
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