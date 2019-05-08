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人幣止跌回升 央行發離岸央票

2019-05-08 列印
        中美貿易談判變數繼續主導人民幣後市走勢。昨午後，中國副總理劉鶴將訪美的消息傳出後，人民幣兌美元止跌反彈，一度升破6.76元水平，在岸人民幣周二止跌，並小幅回升，收報6.7607，升59點子。交易員稱，中美貿易談判仍然前途未卜，人民幣能否擺脫波動區間仍需觀察。昨日官方中間價大跌270點，報6.7614，錄得逾兩個半月新低。早段人民幣匯價仍趨貶，隨後逢高結匯意願增加，緩和跌勢。午後，受劉鶴如期訪美的消息帶動，人民幣匯價喘定。

　　人民幣離岸價（CNH）同步向上，日中最低曾跌至6.7989，跌256點子，尾市收復6.78關口，報6.7775水平。每百港元兌人民幣最新報86.4。
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