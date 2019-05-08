﻿中環IFC外望——港商應學懂內地電子商務渠道

香港總商會昨日舉行中國市場數碼轉型論壇，討論微信等內地熱門即時通訊軟件對中國商界產生的影響。富卓數碼科技有限公司行政總裁錢樹楷出席活動後表示，隨着科技的發展，微信已經逐漸滲透到人們的日常生活。



他表示，以他觀察所得，目前本港規模較大的公司，其市場部及IT部門均已較普及的使用微信，惟中小企業仍未感覺到微信的重要性，預估全港仍有一半企業不使用微信。



他說，內地經濟發展迅速，市場空間廣闊，倘若本港企業想要與內地企業做生意，必須要讓自身的商業運營模式有「顛覆性」的轉變，才能維持生存能力。錢樹楷又表示，現時內地居民乘車、吃飯都可使用手機付錢，工作場合亦透過電子渠道交流及交換信息，而香港人慣用傳統的消費和溝通模式，例如使用信用卡、Email等等。



他認為，若不會使用內地熱門的通訊工具，「香港人北上大灣區時，有錢都使不到」。他認為，現時中央政府提出大灣區概念，香港作為當中的龍頭城市，應該儘快學會、適應內地的電子商務渠道，才可以維持本港國際金融中心的競爭力。



李小加提醒投資者「亂而不驚」



港股周一曾大跌逾千點。港交所（388）行政總裁李小加提醒投資者要「亂而不驚」，在市場波動時要保持冷靜，不要過於悲觀；市場稍有回暖時，亦不要過分樂觀，應更加謹慎。他說，香港是見過大風大浪的市場，應對市場的大起大落「不足為奇」。他認為，未來市場的波動速度和頻率會愈來愈快，但社交媒體的速度或領導人的風格，改變不了市場的基本面，只是投資者要適應這種速度，學會「亂而不驚」。



李小加昨日出席LME（倫敦金屬交易所）亞洲年會時又透露，正與廣東省政府商討，於大灣區設立LME倉儲的先導計畫，冀在倉儲互認取得突破，惟有關討論仍處於早期階段。李小加指，港交所大宗商品發展策略是「BBC」，即「Buy one, Build one, and then Connect」。Buy指的是收購倫敦金屬交易所（LME），Build即是在中國成立前海聯合交易中心（QME），而在Connect（互通）方面，有三方面構想—倫港通、現期通及期貨通。在「倫港通」下，他透露，將會在香港推出以美元結算的迷你LME合約（mini LME contract），合約單位由25噸縮至5噸。本港已推出了以人民幣結算的合約，李小加指，相信現時推出的美元結算合約，會與倫敦的合約有很好的互動。



高瞻