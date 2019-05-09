﻿劉鶴如期赴美 貿談前途未卜 美股偏軟 恒指ADR喘穩

儘管國務院副總理劉鶴周四如期赴美談判，但中美緊張貿易關係繼續發酵，市場投資氣氛審慎，加上內地上月出口數據疲弱，中港股市反覆偏淡，恒指跌穿50天線，收市險守二萬九。美股繼日前大跌後，早段偏軟，杜指下跌27點報25937點，納指跌14點報7949點。市場觀望中美貿談否破局收場，投資氣氛審慎。



路透引述消息人士透露，指中國誤判美國總統特朗普政府的決心，並在擬議的中美貿易協議文本的法律問題上退步，幾乎影響所有內容。消息人士續指出，中國尋求在知識產權保護、技術轉讓及金融服務等准入和競爭政策方面而想更改文本。



外媒指中國欲重議內容



特朗普在社交媒體帳戶Twitter留言表示，中國撤回和嘗試重新談判，是希望將能夠與拜登（民主黨總統參選人）或其中一個非常弱勢的民主黨人談判，從而繼續在未來幾年佔美國便宜，但那不會發生。他亦提到已接獲中國通知，國務院副總理劉鶴現正前往美國磋商。同時，提到滿意每年超過1000億美元的關稅來填補美國國庫，而這對美國很好，相反不利中國。



此外，國家海關總署公佈，以美元計4月出口按年下跌2.7%，遜預期，內地股市全線下滑，上證指數失守2900關，收報2893點，跌1.12%；深成指數收報9002，降0.96%，兩市成交合計4888億元人民幣。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25967點，升2點；納斯達克指數報7943點，跌20點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.41港元，較香港收市價跌0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見386.20港元，較香港收市價升1.40港元；恒指ADR報29347點，跌16點。



儘管劉鶴周四如期赴美談判，但中美緊張貿易關係繼續發酵，市場投資氣氛審慎，加上內地上月出口數據疲弱，中港股市反覆走軟，恒指跌穿50天線，收市險守二萬九，報29003點，挫359點，創逾一個月低位，成交金額1076億元。騰訊（700）旗下「食雞」類手遊《和平精英》周三開放公測及讓玩家充值，消息刺激股價逆市升1.05%收報384.8元獨撐大市。



藍籌股普遍走弱。滙控（005）跌1.82%收報67.45元；友邦（1299）跌1.71%收報80.4元；建行（939）降1.92%收報6.65元；工行（1398）跌1.57%收報5.65元。



英皇證券研究部聯席董事陳錦興表示，中美貿戰陰霾籠罩，雙方貿易糾紛短期內難以解決，市場氣氛轉趨更加審慎，預料後市表現持續偏弱，可能逐步下試更低位置，下一個較強的承接力區間為28200至28500點之間。



