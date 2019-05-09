﻿人幣曾穿6.78 創兩個半月低

車路士中鋒基奧特季後約滿，已多次揚言要把握在歐霸擔正的機會，以表現說服球會提供新約及更多上陣機會，結果言出必行，現以十球在射手榜高居榜首。加上藍獅在此賽事作東勝率甚高，今晚四強次回合挾首回合和1:1手握一個作客入球優勢，可望擊退近況回落的法蘭克福入決賽，直取主勝。 （Now644、有線602、662台周五凌晨3:00直播） 基奧特英超淪為後備，不過歐霸站穩主力，上陣十二次有十次正選登場，更以十球於射手榜獨佔鰲頭。此子合約將於今夏結束，已屢次強調希望可以憑表現換取新約︰「我願意繼續留在車路士，不過希望可以得到更多出場時間。」為公為私，這名法國國腳今晚勢全力數胡。 雖然...

2019-05-09