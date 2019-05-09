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﻿人幣曾穿6.78 創兩個半月低

2019-05-09 列印
  人民幣兌美元在岸價周三收跌109點子，報6.7716，創逾兩個半月新低。於亞洲交易時段，匯價一度跌穿6.78，低見6.7815。中美貿易談判充滿變數，內地上月出口倒退，遠遜於預期，均拖累人民幣。分析指，上個月貿易順差明顯收窄，將加大人民幣貶值壓力。

　　同樣，離岸價失守6.79，低見6.7970，尾市報6.79附近。官方周三開出的中間價為6.7596，較上日微升18點子。

　　交易員指出，中美貿易談判不確定，繼續強化避險情緒；但市場逢高結匯意願仍較強，人民幣跌勢收窄，在本周五談判結果公佈前，人民幣維持區間波動。市場對中美貿易談判能否有較好結果仍存疑；假設貿談仍延續此前的「拉鋸戰」，人民幣貶值壓力料可控。
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