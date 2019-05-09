保單逆按貸款助退休 可提取年金毋須還款

香港按揭證券有限公司繼推出「香港年金計劃」和「安老按揭」退休年金產品後，昨日增添新產品——「保單逆按計劃」。借款人可選擇在固定年期內或終身收取年金，甚至可提取一筆過提取貸款。一般情況下，借款人終身毋須還款。



香港按揭證券總裁李令翔表示，容許借款人將身後財產轉化成退休後年金收入，旨在為市民提供更多元化的退休選擇。他續說，用家在特定情況下亦可申請一筆過貸款，例如用作醫療開支和樓宇維修等，上限約為保單價值的三至四成，而實際成數會因應不同類別保單而有所不同。



選取定息按揭利率首25年為4厘，被問及定息四厘是否過高時，他強調此利率水平並不貴，更指另一類似的退休產品「安老按揭計劃」，四釐定息計劃較浮息更受歡迎，約七成客戶會採用定息計劃。



滿60歲已供斷壽險作抵押



在「保單逆按計劃」下，年滿60歲或以上有意借款人士能夠以已供斷的人壽保單做為抵押品，申請保單逆按貸款。一般情況下，借款人終身毋須還款。



當借款人去世後，貸款機構以人壽保單的身故賠償金額清還貸款，這時會出現兩種情況，如身故賠償金額超過已取得的總年金額（即總貸款），貸款機構以身故賠償金額清還所有還款後，餘下金額歸遺產代理人；倘若出現不足以清還已取得的總年金額的情況，所有還款責任由按證保險公司承擔。



另外，借款人可彈性選擇年金年期和按揭利率類型，前者分固定年期和終身年期，後者分浮息利率和定息利率。以65歲男性、人壽身故賠償價值為200萬港元為例，選擇20年年金年期，浮息計劃下每月年金為3036元，定息則為3480元；若選擇終身年期，浮息計劃下為2793元，定息則為3157元。



參加該計劃的借款人成本主要分為三類，利息、按揭保單和法律費用。值得注意的是，因年金是以借款形式發放，借款人需為此付出利息，利息會按複息計算。



