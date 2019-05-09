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Vodafone合併計劃觸礁

2019-05-09 列印
　　長和（001）旗下澳洲電訊公司Vodafone Hutchison Australia（VHA），與當地TPG電訊公司合併的計劃觸礁，遭澳洲競爭及消費者委員會否決申請。長和指兩者業務甚少重疊，會提出上訴。

　　澳競委會指出，兩家電訊商合併將大幅減少雙方在流動電訊市場的競爭，因為會阻止TPG成為澳洲第四家流動網絡供應商。

　　當局相信，否決後TPG可自行進入市場，藉提供便宜電訊計劃及大量流動數據，與現有的VHA、Telstra和Optus抗衡，這亦可能是澳洲流動電訊業提升競爭力的最後機會。

　　VHA行政總裁Inaki Berroeta表示，尊重競委會決定，但感到失望，並揚言對合併計劃仍然堅定不移，故決定聯手向聯邦法院上訴。

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