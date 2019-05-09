港交所放榜勝預期 賺逾26億大行唱好

香港交易所（388）昨日派發截至3月底止首季成績表，期內股東應佔溢利26.08億元，按年增1.8%；每股盈利2.09元，循慣例不派發季息。摩根大通、花旗及高盛的報告均指出，港交所季內的投資收入按年大增1.26倍，帶動收入保持強勁，是季績勝預期的主因。



港交所行政總裁李小加表示，儘管宏觀環境更具挑戰性，令現貨市場成交較去年同期回軟，但港交所於今年仍有個好開始；港交所繼續專注其3年戰略規劃及控制成本，有能力隨時抓緊進一步發展增長的機會。



港交所於期內收入及其他收益42.88億元，按年增3.3%，主要由於來自集體投資計劃的公平值收益的投資收益淨額增加，及保證金及公司資金的利息收入上升，已超過了交易及結算費的減幅。



惟撇除投資收益及雜項收益，港交所的首季收入按年跌9.4%，錄得34.06億元；高盛指，扣除投資收益後的收入低過預期3%，因為交易、結算及存託費令人失望。期內，聯交所的股本證券產品、衍生權證、牛熊證及權證的平均每日成交金額為1011億元，雖然較去年第四季高18%，但按年下跌31%；聯交所的衍生產品合約平均每日成交張數、股票期權合約平均每日成交張數、LME的收費交易金屬合約的平均每日成交量均按年錄得跌幅，導致交易、結算及存託費減少。



滬深港通收益創季度新高



另一方面，港交所指出，隨着MCSI、富時羅素及標普杜瓊斯指數計劃進一步納入中國A股，今年首季北向交易平均每日成交金額創季度新高，較去年第四季的舊記錄高出67%。期內，滬深港通的收入及其他收益為2.32億元，創季度新高，按年增34.88%。「債券通」表現亦強勁，平均每日成交額達59億元人民幣，按年飆升1.19倍。



期內營運開支較去年同期增4%，源自僱員費用及資訊技術支出的增幅，但就租賃採用新會計準則，令樓宇支出減少，已抵銷了部份增幅。EBITDA為33.18億元，EBITDA利潤率為77%，與去年同期相同。



