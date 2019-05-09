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帝盛客房收入增雙位數

2019-05-09 列印
　　受惠於今年內地五一黃金周假期由三天延長至四天，香港酒店業普遍受惠，遠東發展（035）旗下帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠昨日表示，旗下酒店平均每間可供出租客房收入有雙位數增長，形容是「旺丁又旺財」。她續稱，帝盛酒店集團目前內地客的佔比約為43%，冀透過與中移動國際無憂行的會員匹配計劃，增加集團的內地遊客，惟未有透露目標佔比數字。

　　帝盛酒店集團昨日與中國移動國際無憂行簽訂戰略合作夥伴協議，透過雙方的會員權益匹配計劃，無憂行高級會員申請帝盛禮賞會籍，可免費升級至高一級別的會員等級。

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