﻿中環IFC外望——1881公館重開 嘉賓重量級

富衛集團昨日舉行「1881公館」開幕典禮，富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，承租1881古蹟酒店是公司的社區活化項目，而非投資項目，故不設具體回報要求，公司未來仍會持續關注其他活化項目。



柳志堅表示，未來將在「1881公館」添加更多文化元素，例如舉行音樂節、電動賽車活動等，冀望提供多元化服務，以吸引更多居民和遊客到訪。



另外，他說，改造後酒店的價格與之前相若，將根據市場反應做調整，他又預計酒店入住率於目前持平。



出席昨日開幕典禮的主禮嘉賓包括行政長官林鄭月娥、長實集團（1113）主席李澤鉅、盈科拓展主席兼行政總裁李澤楷等。



九倉長沙IFS獲頒「2019最佳國際購物中心」



九龍倉集團（004）旗下的長沙國金中心（IFS）開業一周年，該中心又獲得英國Global RLI Awards頒發「2019最佳國際購物中心」成華中商業新地標智能商場。



2019年度Global RLI Awards近日在美國洛杉磯環球影城揭曉，RLI是專注於零售及休閒行業多年的專業獎項，超過14年歷史，是零售界的重量級獎項，長沙IFS憑藉傑出的建築設計、國際級的品牌組合、優秀的市場策劃，榮獲The Best Shopping Mall 2019「2019 RLI國際購物中心」大獎。



位處湖南核心五一商圈



資料顯示，長沙IFS項目位處湖南核心的五一商圈，位置及人流量在湖南均無可比擬。



長沙IFS歷經7年開發，在這黃金商圈建了湖南省最高、全球第15高樓，綜合體內購物中心面積超過24萬平方米。



高瞻