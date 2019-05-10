﻿特朗普稱收習近平「美麗的信件」 貿戰磋商今舉行 杜指跌138點

中美新一輪經貿磋商舉行前夕，雙方劍拔弩張火藥味濃，市場憂慮若新一輪談判破裂，將打擊環球經濟，美股三大指數周四早段顯下滑逾1%，杜指曾挫逾400點或1.58%，納指和標指亦分跌1.8%和1.3%。



美國總統特朗普星期四表示，兩國談判團會在當地下午五時會談，又指收到國家主席習近平一封「很美麗」的信件，可能會與習近平通電話。對於貿易談判結果，特朗普指仍然有可能在今個星期達成協議，又指可以接受一份「極佳」的替代方案。



恒指ADR回升119點



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25828點，跌138點；納斯達克指數報7910點，跌32點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.16港元，較香港收市價升0.71港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見375.13港元，較香港收市價跌0.47港元；恒指ADR今晨報28431點，升119點。



分析師指出，投資者紛紛採取防守策，避開風險資產，轉投資金避風港，安全為上；日圓和美債周四上揚，人民幣和新興股市。



中港股市昨日急插，恒指失守二萬九關後愈踩愈深，一度大挫721點至28281點，見近兩個月低位，亦挨近250天線，收市瀉692點，報28311點，兩日累插1051點，成交金額1218億元。



藍籌股僅三隻股份錄得升幅。友邦(1299)跌3.4%，收報77.65元；騰訊(700)回落2.4%，收報375.6元；建行(939)降3.1%，收報6.44元；港交所(388)季績後被大行調低目標價，股價收挫近5%，報248元；滙控(005)降1.48%，收報66.45元，五隻重磅藍籌已拖低恒指332點。



美對華貿赤創3年新低



數據方面，美國三月整體貿易赤字上升至500億美元，較市場預期為低，當中對華貿易赤字更創出3年新低。另外，美國上周首次申領失業救濟人數22.8萬人，按周減少2000人，預期降至22萬人。