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﻿人幣離岸價見四個月新低

2019-05-10 列印
　　受中美貿易戰升級衝擊，人民幣匯價再度受壓。中美展開新一輪貿易談判，美方表態強勢，中方亦揚言反擊，新華社發文指，中方立場是「願談則談，要打便打」，觸發市場憂慮情緒升溫。消息刺激昨日人民幣匯價進一步下跌，在岸人民幣兌美元收市價報6.8227，較前一日大幅下跌達511點子，觸及自今年1月10日以來的最低點。離岸價亦跌穿6.82，低見6.8511，創4個月新低，最新跌452點子，跌幅約0.67%。

  星展銀行發表報告稱，若美國對中國2000億美元商品加徵關稅，由10%上調至25%，人民幣兌美元將下探7.3，而如果中美談判破局，人民幣兌美元今年內甚至有機會跌破8。

  至於香港方面，港元一個月拆息連跌第7日，跌至約1.7479厘，跌幅收窄至3點子，再創一個月新低。
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