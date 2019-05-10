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國泰稱收購快運仍在進行

2019-05-10 列印
　　早前宣佈收購香港快運的國泰（293），遇上快運的股東爭議。國泰顧客及商務總裁盧家培昨日透露，賣方想盡快完成交易，但他又不點名指出，當中涉及的股東爭議主要來自香港航空，對國泰並沒有影響。

  盧家培說，收購程序仍在進行中，包括處理大量文件及法律問題，並指雙方對交易情投意合，交易限期定於年底是預多了，賣方希望盡快完成。對於早前接獲快運的中間控股股東有意提出爭辯，盧稱對國泰沒有影響，他說：「我哋感受到面對爭辯嘅係另一家公司」，他相信交易會存在不確定性，但強調亦在進展當中。

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