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好孩子上季收入跌1.3%

2019-05-10 列印
　　好孩子國際（1086）昨日派發截至今年3月底止首季成績表，以港幣計算，期內收入為19.74億元，較去年同期下降1.3%。該公司解釋，由於較去年同期相比，今年的匯率較波動，尤其受到人民幣和歐羅對港幣的匯率波動影響了各本幣收入對港幣的折算。若按恒定貨幣口徑計算，收入則按年升1.7%。

  期內，該公司核心戰略品牌Cybex、gb和Evenflo整體收入同比增5.7%。由於集團聚焦戰略品牌發展，戰略品牌收入佔集團整體收入約83%，去年同期則約為77%。該公司在季績報告上指出，Evenflo品牌收入表現繼續受到去年初Toys R Us， Inc.（「TRU」）及其附屬公司Babies R Us（「BRU」）清盤和2018年底和2019年初美國政府關閉導致的消費者信心全面減弱的持續影響。

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