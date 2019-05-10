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香港電訊投資5G審慎 資本開支少過收入10%

2019-05-10 列印
　　香港電訊（6823）執行主席李澤楷昨日出席股東大會時表示，該集團對5G投資持審慎態度，至少在今年暫未打算大幅投入資金於5G建設，未來1至2年的資本開支會控制在收入的8%至9%；但他亦強調，集團不會推遲在5G業務上的發展，會因應市場競爭來調整步伐。並說，希望看到有好的應用服務來到時，才大量投資5G。

  李澤楷表示，香港電訊於今年4月獲得26-28吉赫頻譜後，現正積極準備推出5G服務，並期望可以取得覆蓋範圍更廣的中頻段頻譜，以提供更全面的5G服務。但他強調，5G服務會審慎逐步推出。

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