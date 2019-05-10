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日清食品首季多賺25%

2019-05-10 列印
　　日清食品（1475）公佈，今年截至3月31日止首季業務表現，集團擁有人應佔溢利為9167萬元，按年上升25%。 期內，首季收入為7.99億元，按年減少0.08%。每股盈利8.5港仙，按年上升25%，不派季息。首季盈利雖然上升，但昨日大跌市，股價亦隨之而下跌，收市報4.41元，跌5.16%。

  該公司於期內毛利為2.63億元，較去年同期增加2.9%。毛利率為32.9%，較2018年同期增加0.9%，主要是由於產品組合有所改善及終止香港部份分銷產品所致。集團解釋，由於終止部份分銷產品，令香港業務收入減少1.2%。雖然本年度人民幣兌港元匯率貶值，但中國業務收入仍略增0.7%。

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