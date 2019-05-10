﻿中環IFC外望——小股東讚李澤楷懂化危為機

香港電訊（6823）及電訊盈科（008）昨日分別舉行股東大會，小股東均積極提問。有83歲的陳姓小股東不滿在入場前等候了超過一個小時。李澤楷在大會上回應時指出，要長者等候一小時「冇道理」，稱公司會檢討，並建議明年起的股東會，70歲以上長者可優先入場就坐。有小股東讚賞李澤楷懂得化危為機，認為他「進步很大，尤其是駕馭股東會方面的能力」。



83歲的陳姓小股東在會上亦指責香港電訊壟斷電訊市場，李澤楷回應指，在政府監管之下，香港電訊雖然是最大的電訊供應商，但沒有壟斷市場，寬頻業務在市場上佔比最多，也僅是約佔五成。



該小股東亦不滿旗下流動電訊服務－csl收費貴、連平安鐘都要使用pccw的服務，產品未有提供長者優惠等，李澤楷表示，平安鐘是非牟利團體，公司已用最優惠的價錢為他們提供電話線；至於長者優惠服務，他稱與管理層開始研究，並謂「這是一個很好的提議」。



現場分配了最後一個提問機會後，有小股東表示不滿，認為坐在場內左右兩邊的股東未能獲得均等的提問機會。李澤楷即着主持人再提供最後一個提問機會予該小股東。



facebook研發加密貨幣



facebook（fb）區塊鏈團隊據報正在研發加密貨幣，並最早將於下一季度推出。外電引述fb內部人士指出，該區塊鏈團隊正在開發一種「穩定幣」（stablecoin），直接與美元或一籃子貨幣掛鈎，務求把波動性降至最低。



據講，該加密貨幣將率先在印度測試，現時已在印度通過一款名為WhatsApp Pay的產品，開始測試定期支付，最終目標是讓用戶在WhatsApp上用該貨幣轉帳匯款。



在fb開發者大會上，行政總裁朱克伯格曾表示，將很快把WhatsApp支付推廣到其他國家，並表明看好資金轉帳和私人商業。



fb區塊鏈團隊組建於去年5月，目前約有50名員工，其中有約五分之一左右的員工，曾任職PayPal，並由PayPal前總裁馬庫斯管理。目前區塊鏈團隊和其項目仍處於高度保密階段。



高瞻



