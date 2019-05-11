  • 2019年5月11日 星期六
  • 27º
  • 70%
熱門： 非洲豬瘟逃犯條例中美貿易戰關愛座HPV疫苗

日報新聞 > 財經

﻿王曉初：ARPU下跌料延續至年中

2019-05-11 列印
　　中聯通（762）董事長及首席執行官王曉初表示，受去年內地開始執行提速降費政策影響，今年首季內地三大電訊商的ARPU均下跌，此情況料會延續至今年中，下半年起會相對穩定。至於今年政府工作報告再提出新的降費要求，他認為ARPU的跌幅不會如去年嚴重。

　　王曉初表示，今年首季開始，聯通已改變策略，不完全依靠資費競爭，而是注重服務質素。5G業務方面，今年投資不會太大，投資額約60億至80億元人民幣。

5G投資額約60億人幣

　　聯通旗下車聯網子公司早前成功引入9位戰略投資者，王曉初指目前只是A輪融資，車聯網在自動駕駛領域仍有很多核心平台及技術需要時間去建立，其後再由該公司董事會決定是否需要B輪融資，或直接在科創板上市。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd