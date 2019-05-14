﻿貿戰升温 震盪大市 中國加美貨關稅 杜指瀉617點

中美貿易戰升級，繼美國於上周將2000億美元中國貨關稅調高至25%後，中國昨晚終於作出反擊，宣佈由6月1日起，調高600億美元進口美國貨品關稅，稅率為10至25%不等。受消息拖累，美股三大指數全線向下，杜指開市已急跌374點，其後跌勢加劇，跌幅一度擴大至638點，低見25303點；納指更急瀉達3.3%，低見7651點，其中蘋果股價更大挫5.4%；標普500指數則跌73點，見2808點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25324點，跌617點；納斯達克指數收報7640點，跌276點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見66.01港元，較香港收市價跌0.89港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見364.76港元，較香港收市價跌17.24港元；港股ADR折合恒指報27801點，跌748點。



涉6000億美元 加至10至25%



《人民日報》網上版昨晚8時45分公佈，國務院關稅稅則委員會決定，自6月1日零時起，對已實施加徵關稅的600億美元清單美國商品中的部份，提高加徵關稅稅率，分別加徵25%、20%及10%關稅。對之前加徵5%關稅的商品，仍繼續加徵5%關稅。



報道續稱，今年5月9日，美國政府宣佈對從中國進口的2000億美元清單商品加徵的關稅稅率，由10%提高至25%。美方上述措施導致中美經貿摩擦升級，違背中美雙方通過磋商解決貿易分歧共識，損害雙方利益，不符合國際社會的普遍期待。為捍衛多邊貿易體制，捍衛自身合法權益，中方不得不對原產於美國的部份進口商品調整加徵關稅措施。中方調整加徵關稅措施，是對美方單邊主義、貿易保護主義的回應。中方希望，美方回到雙邊經貿磋商的正確軌道，和中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上，達成一個互利雙贏協議。



美國總統特朗普日前在Twitter撰文，指責中國在貿易談判中出爾反爾，決定調高從中國進口的2000億美元貨品關稅；其後美國政府上周五正式宣佈實施該措施。特朗普周一繼續在Twitter警告：「中國不應該報復，只會變得更糟糕！」



美國商貿部擬短期內公佈對另外3000多億美元的中國商品加徵關稅細則，外界估計是企圖向中國施壓，增加談判籌碼，卻換來中國反擊。據外電消息，貿易戰如進一步升溫，不排除中國實施全面停止採購美國的農產品，以及減少波音公司的定單等措施。



有外國傳媒報道，蘋果公司在美國最高法院關於iPhone App反壟斷案中敗訴，拖累蘋果股價下挫5.3%。



蘋果敗訴急插5.3%



美元亦因投資者擔憂美國國債會遭大幅拋售，拖累美匯指數加速下挫，由日中高位的97.36點，急跌97.05點；日圓則繼續成為資金避難所，美元兌日圓跌至109.1水平。



另外，美國經濟有更大機會轉差，減息機率上升，據聯邦基金利率期貨顯示，市場估計聯儲局今年12月減息機會達68%；若12月不減息，明年1月減息機會更高達72%。