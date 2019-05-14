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﻿港股ADR失守二萬八

2019-05-14 列印
　　中美貿易戰火重燃，加上昨日A股下跌，以及美股急挫影響，港股ADR一度急挫800點，低見27750點。證券界人士預期，今日港股或會低開500點，並失守28000點，隨時觸發新一輪投資者拋售股票。

　　京華山一研究部主管彭偉新表示，目前中港美股市均由消息主導，本周或下試100天線約28100點水平，視乎有沒有買盤承托，若配合利好消息反彈，上方阻力為50天線約29200點。彭偉新稱，現階段投資者反應尚算冷靜，惟當跌穿28000點大關，隨時出現恐慌性拋售。

　　重磅藍籌股業績仍為市場焦點，騰訊（700）周三公佈季績，據多家券商預測，首季非通用會計準則純利平均約200億元人民幣，按年增加9.6%。至周五則有瑞聲（2018）公佈季績。
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